Emma Watson revelou que bebia "vinho com água" quando era criança. Ao recuar ao passado, confessou numa nova entrevista que nunca percebeu a razão para que os jovens olhassem para o álcool como "fruto proibido". Isto porque nunca foi para si uma coisa distante.

"Fiquei bastante surpreendida quando as outras crianças ficaram realmente empolgadas com a ideia de terem acesso ao álcool", disse a estrela de 'Harry Potter'.

"O meu pai dava-me vinho com água ao almoço desde criança", contou ainda à revista How To Spend It do Financial Times, como cita o MailOnline.

"Por isso, fiquei muito confusa quando os adolescentes olhavam para o álcool como um 'fruto proibido'", acrescentou.

