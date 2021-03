Desde que anunciou publicamente a gravidez que Emily Ratajkowski tem vindo a destacar esta etapa da sua vida no Instagram.

Além das várias publicações que fez antes do bebé nascer, agora que já está na companhia do seu menino, continua a partilhar com os seguidores muitos momentos desta fase.

Ainda esta quarta-feira, a modelo, de 29 anos, publicou na rede social uma imagem que capta a amamentação. "Lindo menino", escreveu a mãe 'babada' na legenda da referida imagem.

Recorde-se que o bebé, Sylvester, que nasceu no dia 8 de março, é fruto do casamento de Emily Ratajkowski com Sebastian Bear-McClard.

Leia Também: Emily Ratajkowski revela imagens únicas do parto do primeiro filho