Emily Ratajkowski partilhou esta quarta-feira com os seus seguidores do Instagram imagens únicas do parto do seu primeiro filho: Sylvester Apollo Bear, que nasceu a 8 de março.

"Entre esforços/os primeiros momentos do Sly. Vida", pode ler-se na legenda de uma montagem fotográfica que retrata cinco momentos distintos captados nas primeiras horas de vida do bebé.

O menino, recorde-se, é fruto do casamento da modelo com o ator Sebastian Bear-McClard.

