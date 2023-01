É já este sábado que acontecerá a segunda edição do 'Cristina Talks' no Altice Arena, em Lisboa. As expectativas e são altas e a apresentadora da TVI não poderia estar mais entusiasmada com o evento.

Depois de partilhar a mensagem de uma seguidora que vem de propósito da Suíça para assistir ao evento, Cristina escreveu:

"Eu não tenho como agradecer, poucas vezes me faltam as palavras mas o que me têm enviado e dito nos últimos dias não tem explicação. Sinto-me pequena perante tamanha demonstração de carinho. Há um nó permanente que se instalou na garganta e que só passará depois, não sei quando. Em tantos anos de vida profissional isto é inigualável".

