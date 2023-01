Cristina Ferreira sobe ao palco da Altice Arena já no próximo sábado, dia 14 de janeiro, para mais uma edição da 'Cristina Talks', a conferência que organiza em nome próprio.

A poucos dias do evento, a apresentadora fez uma publicação onde se mostrou ansiosa.

"Faltam dois dias. É depois de amanhã. Sábado. Dia 14. Está quase. Hoje acordou com as tais borboletas, as que tornam tudo mais intenso e bonito. Sinto que desta vez tudo começou mais cedo, a energia que me tem chegado através das vossas mensagens têm sido avassaladora. Há quem venha com muitas expectativas, há quem não tenha nenhumas. Eu só sei o que preparei. O resto será emoção e verdade. Ai...", pode ler-se.

Importa lembrar que a primeira edição da 'Cristina Talks' aconteceu a 15 de setembro no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

