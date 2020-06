Os Estados Unidos permanecem dos cenários mais críticos com a pandemia da Covid-19, mas algumas medidas começam a ficar menos restritas e dão-se os primeiros reencontros pós-quarentena. Assim foi com Paris Hilton.

Após semanas de isolamento, a socialite reencontrou-se com a família e comoveu os fãs ao partilhar imagens desse momento nas redes sociais, sobretudo pela relação de cumplicidade com as sobrinhas.

Paris Hilton aparece na companhia da irmã Nicky - que é mãe de Lily Grace, de quatro anos, e Theodora, de dois - e da cunhada, Tessa, que é mãe de Milou, de três.

Veja as fotografias na galeria.

