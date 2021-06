Os dias de verão estão cada vez mais próximos e por esta altura multiplicam-se nas redes sociais fotografias com corpos em trajes de banho. A pensar nisto, Carolina Deslandes partilhou um vídeo na sua conta de Instagram no qual aparece em lingerie, de forma a deixar uma mensagem sobre a importância da saúde mental.

"Vim aqui, sem filtro, para não contribuir mais para esta coisa de pormos filtros em tudo e vocês não verem as pessoas na Internet como elas são. Sei que agora estamos de volta aos posts do hot body [corpo sensual] e summer 2021 [verão 2021]. Acho muito bem que nos preocupemos com o nosso físico, mas não se esqueçam de uma coisa: preocupem-se com a vossa cabecinha", alerta.

"Façam terapia, bebam água, usem protetor solar. Falem daquilo que vos atormenta, rodeiem-se dos vossos amigos, da vossa família, cuidem de vocês. Se em algum momento sentirem que a Internet vos faz sentir mal porque não têm o corpo que veem em x pessoas lembrem-se que isto aqui é só uma montra, vocês não sabem o que se passa na vida das pessoas e que tem a importância que tem", nota.

"Curtam o vosso corpo, as vossas características, trabalhem no vosso físico e trabalhem mesmo a vossa saúde mental", termina.

Veja o vídeo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Carolina (@carolinadeslandes)

Leia Também: Carolina Deslandes emocionada com iniciativa do filho Santiago