Depois de ter mostrado aos seguidores da sua página de Instagram algumas imagens da festa de aniversário do filho Benjamim, Carolina Deslandes destacou, muito emotiva, uma gesto do pequeno Santiago.

O filho mais velho da cantora sofre de uma perturbação do espectro do autismo e pela primeira vez deu um beijinho à mãe por iniciativa própria.

"[...] O Santi deu-me o primeiro beijo por iniciativa própria, sem pedir, sem nada. O que me deixa a pensar que muitas vezes as coisas mais desafiantes para os nossos filhos só se realizam quando lhes dedicamos mais tempo. Eles precisam de nós. E nós deles. É muito difícil arranjar esse equilíbrio entre a vida profissional e a maternidade, mas este ano, com tudo de mau que teve, deu-nos isto: tempo", disse a mamã 'babada' na legenda de um vídeo que mostra precisamente este momento especial. Veja o vídeo na galeria.

Recorde-se que além de Santiago e Benjamim, Carolina Deslandes e o ex-companheiro, Diogo Clemente, são também pais de Guilherme, o filho mais novo.