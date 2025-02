Carolina Deslandes recordou junto dos seguidores da sua página de Instagram a primeira vez que o filho mais velho, Santiago, lhe deu um beijinho por iniciativa própria.

"Encontrei este vídeo há uns dias. Foi gravado em 2021 e foi a primeira vez que o Santi me deu um beijo por iniciativa própria. Fui completamente apanhada de surpresa. Aquela mãe e aquele filho não sabiam que o futuro ia ser cheio de progressos, sonhos, e beijos infinitos", escreveu a artista na legenda do vídeo que mostra esse momento único.

"A todos os pais com filhos no espectro - Hang in there um dia de cada vez", acrescentou de seguida. De recordar que o pequeno Santigo sofre de uma perturbação do espectro do autismo.

