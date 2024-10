Perante a morte de Marco Paulo, anunciada na manhã desta quinta-feira, dia 24 de outubro, a TVI decidiu mudar a programação do canal.

O programa de Manuel Luís Goucha não foi transmitido. Mal acabou o programa 'A Sentença', a estação optou por homenagear o cantor e emitiu o concerto que marcou os 50 anos de carreira de Marco Paulo.

No espetáculo, na altura, o artista disse: "A melhor homenagem que Portugal me pode prestar é vocês gostarem de me ouvir cantar. Essa é a homenagem mais importante para mim. Tudo o resto, vocês conhecem-me bem e isto é uma passagem na vida. Não vivemos eternamente, não vale a pena zangas, invejas, ciúmes... Para quê? Isto passa tudo. [...] Nunca se preocupem com pequenas coisas sem importância. Preocupem-se com o vosso trabalho, a vossa saúde e com o vosso bem-estar, cada um à sua maneira e à sua possibilidade".