Dolores Aveiro voltou a surpreender os seguidores e posou em biquíni. Um registo que foi partilhado na sua página de Instagram, onde revelou que esta quinta-feira, 30 de julho, vai ser passada na companhia de amigos especiais.

"Só há algo tão bom como um dia de sol: os nossos amigos do coração! Hoje vou passar o dia com os meus, a desfrutar do sol", começou por escrever na legenda da fotografia.

"Também têm amigos que brilham como o sol? Não se esqueçam de lhes dizer isso mesmo", acrescentou de seguida a mãe de Cristiano Ronaldo.

Uma publicação que rapidamente captou a atenção dos seguidores.

