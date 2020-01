Grimes e Elon Musk, o dono da Tesla, estão à espera do primeiro filho em comum. O anúncio foi feito pela artista na sua conta de Instagram através de uma fotografia na qual exibe a barriga com a imagem do bebé e na qual aparece com o mamilos à mostra.

A novidade terá sido confirmada pela própria Grimes num comentário que fez para um fã. Nele a celebridade explicou que estava com receio que o Instagram lhe censurasse de imediato a fotografia, mas que a mesma não ficava tão bem com o mamilos cobertos.

Recorde-se que o empresário já tem cinco filhos, frutos do seu casamento anterior com Justine Musk (de 2000 a 2008).