Grimes não gostou do facto de Elon Musk, o ex-companheira e pai do filho X AE A-XII, ter levado o menino a um encontro público com Donald Trump na Sala Oval.

Há imagens do menino na divisão mais importante da Casa Branca, enquanto o presidente dos Estados Unidos assinava documentos. A mãe do pequeno X AE A-XII, Grimes, só ficou a saber do sucedido através das redes sociais, e defendeu a privacidade da criança.

"Ele não devia estar assim em público", comentou a artista no X, antigo Twitter. "Não tinha visto isto, obrigada por me alertar", acrescentou Grimes, não deixando, porém, de elogiar o comportamento do menino.

"Mas estou feliz pelo facto de ele ter sido educado. Suspiro", escreveu, por fim, em resposta a um internauta que elogiou a postura do menino na rede social.

