As irmãs de Cristiano Ronaldo destacaram este momento no Instagram, onde se mostraram com muito orgulho em Dolores Aveiro.

Foi transmitido no programa 'Dois às 10', da TVI, a entrevista de Maria Botelho Moniz a Dolores Aveiro. Uma conversa que levou a mãe de Cristiano Ronaldo a recordar o dia em que sofreu o AVC, no ano passado. "Pensei se seria o fim", confessou. E depois da entrevista ter ido para o ar, as filhas Katia e Elma Aveiro não tardaram em reagir nas redes sociais. "Grande entrevista, é minha mãe. Obrigada também a esta maravilhosa apresentadora que tanto admiro. Obrigada pelo carinho e admiração. Obrigada Deus pela maravilhosa família que tenho, abençoada", disse Elma na sua página de Instagram. Por sua vez, nas stories da mesma rede social, Katia escreveu: "Orgulho da minha vida". [Katia Aveiro]© Instagram Leia Também: Cláudio Ramos apresenta 'Dois às 10' pela primeira vez a solo Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram