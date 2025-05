Kapinha e Mafalda Teixeira estão juntos há 16 anos, uma relação firme e que já deu um fruto, o pequeno Gabriel, de 11 anos.

O casal esteve à conversa com João Baião, no programa 'Casa Feliz', desta quarta-feira, onde falaram do sucesso deste amor.

"Estamos juntos há 16 anos e, contra todas as expectativas, nós nunca discutimos em 16 anos. Nunca tivemos um discussão. Claro que temos ideias diferentes e perspetivas diferentes mas temos uma coisa muito importante que é o diálogo. Nós falamos muito, dizemos tudo o que achamos um ao outro", confessou Kapinha.

