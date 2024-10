Kapinha e Mafalda Teixeira estiveram à conversa com Ana Rita Clara no programa 'Para Si' onde falaram do seu relacionamento, que já dura há 16 anos. Neste contexto, o casal - que se tornou (ainda mais) conhecido pelos vídeos que partilha no TikTok - fez uma revelação surpreendente.

"Estamos juntos há 16 anos e nunca tivemos uma discussão", garantiu o antigo músico, referindo que nunca soube "o que era fazer as pazes".

O 'segredo', para Mafalda, é não deixar "acumular as coisas" até a situação se tornar insustentável.

"Acumula até que um dia explode e quando explode já está num patamar que não é evitável [o rompimento]", realça a atriz.

"O amor é o foco para tudo. Acima de tudo as pessoas têm de se amar a si próprias com a sua saúde mental esclarecida na sua cabeça. Depois há o amor com as famílias, as amizades...", completam.

Recorde-se que em comum, Kapinha e Mafalda têm um filho - Gabriel, de 10 anos.

