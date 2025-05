Irma recorreu à sua página de Instagram para fazer uma denúncia relativa à intervenção das autoridades durantes os festejos do Sporting, após o clube leonino se ter sagrado bicampeão.

Partilhando imagens do irmão ensanguentado, a artista fez um relato do que aconteceu na rede social.

"No sábado, o meu irmão foi festejar a vitória do Sporting e foi espancado pelo corpo de intervenção sem qualquer razão. Este lugar da segurança pública ser alicerçada com violência fica muito difícil de compreender. Vou repetir: o Marcelo, rapaz negro, de 25 anos, levou com o bastão de um polícia na boca, rebentaram-lhe o lábio, arrancaram-lhe um dente (por acaso acertaram na boca porque se tivessem acertado no olho estaria cego como o rapaz que estava ao lado dele ficou) e ainda lhe deram um tiro de borracha no peito. O meu irmão é tão bom que me disse no dia seguinte: devia ser benfiquista e estava zangado.

Não, ele não era benfiquista, ele era mau. Estamos a tentar encontrar luz onde não existe porque o mundo está mesmo virado do avesso mas temos que chamar as coisas pelos nomes. Existem pessoas boas e existem pessoas más; existem pessoas a tentar salvar o mundo e existem fachos; existem pessoas altruístas e empáticas e existem narcisistas e egotistas; existem pessoas sãs e pessoas doídas. Só não existe razão para espancar alguém sem qualquer motivo.

Quero só deixar isto aqui pela semana que se instalou depois disto. Eu estou com muito medo e acho que estamos a caminhar para que não precisemos de um final de campeonato para isto acontecer todos os dias".

Na partilha, Irma mostra a mensagem que recebeu do irmão no qual esteve descreve foi pontapeado e levou um "tiro com uma bala de borracha no peito".