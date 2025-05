A relação de Vyktor Gyokeres e Inês Aguiar segue de 'vento em popa!' Este sábado, dia 17, o casalinho não escapou às câmaras durante os festejos do Sporting, após se tornar bicampeão, no Marquês de Pombal.

Os dois mostraram-se felizes e sorridentes enquanto ouviam o discurso animado de Pedro Gonçalves.

O momento foi único, uma vez que o craque e a atriz sempre mantiveram a sua relação longe dos holofotes públicos.

No futuro prevê-se que o casal venha a enfrentar um novo desafio com a possível saída do jogador para outro clube e, portanto, outro país.

Será que Inês irá largar tudo em nome do amor?

