Ninguém ficou indiferente às lágrimas de Cristiano Ronaldo depois de ter falhado um penálti no prolongamento do jogo de Portugal frente à Eslovénia, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 1 de julho.

Nas redes sociais, as irmãs do craque - Elma e Katia Aveiro - saíram em defesa do mesmo, tecendo-lhe os maiores elogios.

"Só Deus, só Deus, tua dor e a nossa, mas tu só mostras cada vez mais a pessoa maravilhosa e o grande homem e profissional que és. Orgulho da minha vida", notou Elma, conforme poderá ver de seguida.

Já Katia realçou: "Recua… ganha balanço e vence. Faz parte, sempre fez. És grande. Que orgulho da nossa seleção, que orgulho de ti. Obrigada, Ronaldo. Obrigada, meninos".



Numa outra partilha do Instagram escreveu: "Levanta a cabeça, meu rei".



