Cláudio Ramos termina o mês março com um momento marcante. Esta quarta-feira, dia 31, apresentou pela primeira vez a solo o programa 'Dois às 10', que estreou em janeiro ao lado de Maria Botelho Moniz.

A companheira televisiva viajou para a Madeira para conversar com Dolores Aveiro. A entrevista, que vai ser emitida em direto, surge a propósito do Dia Nacional do Doente de AVC e toma lugar em casa da matriarca, cerca de um ano depois de esta sofrer um susto de saúde.

Com isto, Cláudio vê-se sozinho, pela primeira vez desde a estreia do formato, a conduzir as manhãs da TVI.

