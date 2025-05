Conheceram-se em 2002, aos 19 anos, e quis o destino que, anos mais tarde, formassem uma família e, recentemente, começassem uma nova aventura em conjunto: um projeto que promete melhorar as noites de sono dos casais que veem a partilha do cobertor como um desafio.

As Sleets nasceram de uma "simples ideia" que Diogo Sousa e Melo teve para resolver um problema que parecia não sair da vida do casal. "Sempre dormi com calor nos pés e nunca tínhamos encontrado uma solução que funcionasse a 100%", explica o designer industrial e cofundador da marca ao SAPO Lifestyle.

Assim, em outubro de 2023, decidiram dar vida à ideia de Diogo e criar uma capa de edredom que lhe permitisse colocar os pés de fora sem ter de se destapar ou desfazer a cama. "Desenvolvemos um protótipo para testar e só depois da primeira noite de testes é que realmente percebemos que tínhamos desenvolvido uma ótima solução para quem sofre de calor durante a noite e partilha a cama com uma pessoa friorenta", explica.

Afinal, nenhum tem de ceder: casal português cria solução para noites a dois

Como uma simples solução pôs fim à luta de cobertores

Para o casal que já tem três filhos e uma história com mais de duas décadas, não foi fácil chegar a uma solução que ajudasse a melhorar o sono de ambos. "Dormir destapado não funciona porque a Catarina enrola-se (inconscientemente) nos edredons e eu acabo por ficar com frio a meio da noite", refere Diogo, acrescentando que o ar condicionado também não era opção porque "o quarto fica demasiado frio e desconfortável" para a companheira.

"Percebemos que o protótipo que desenvolvemos resolvia os nossos problemas de temperatura perfeitamente", indica. "Pude controlar o calor sem ter de me destapar completamente, sem ter de desfazer a cama. Conseguimos evitar, pela primeira vez, a luta dos edredons".

E como os pés ajudam a regular o calor?

"Os nossos pés são autênticos radiadores naturais do corpo", explica Diogo Sousa e Melo. "Possuem vasos especializados que se dilatam quando sentimos muito calor e que permitem que haja maior transferência deste. É por esta razão que muita gente gosta de dormir com os pés destapados: dão-nos uma sensação de alívio imediato", observa. "Quando sentimos que estamos na temperatura ideal, podemos voltar a deslizar os pés para dentro da cama, mantendo os edredons perfeitamente arrumados durante a noite e evitamos assim as 'lutas' com os nossos parceiros. Todos conseguem alcançar um sono mais profundo e relaxado", menciona ainda. "Criou-se uma situação win-win, tanto para o calorento como para o friorento", finaliza.

Em casa, Diogo e Catarina já dormem com Sleets. "Quando passamos umas noites fora de casa, estranhamos as camas porque não têm as aberturas", partilha o representante da marca, salientando que esta não é a única característica diferenciadora do produto. "O material que usamos (Algodão Percal de 200 fios, certificado pela BCI e Oeko Tex) é muito respirável e possui uma textura luxuosa - é muito agradável ao toque. Sentimos que dormimos num hotel de cinco estrelas todas as noites".

Para já, as Sleets só estão disponíveis no site oficial da marca e através de pré-encomenda. Com quatro sets, os preços variam entre os 325 e os 600 euros. Contudo, o casal está a promover os "mesmos descontos (30%) que tinham disponíveis na plataforma de crowdfunding".

Sobre o futuro, Diogo e Catarina esperam expandir a linha e trabalhar novas ideias. Para já, ficam a aguardar "pelo momento certo". "Agora, o mais importante é provarmos que temos um produto de muita qualidade e que resolve eficazmente um problema que assombra muitas casas", garante Diogo. "A prova virá das encomendas que recebermos e do feedback dos utilizadores".