Tal como prometido, Ellen DeGeneres voltou ao pequeno ecrã com a nova edição do seu programa, o talk show The Ellen DeGeneres Show, e pronta a quebrar o silêncio sobre todas as polémicas que nos últimos meses visaram o seu nome e o nome do formato.

Depois de alguma ironia ao dizer que teve um verão "maravilhoso", o discurso passou a um tom mais sério. Até porque, como a própria referiu, já estava "ansiosa" para falar diretamente sobre à investigação feita à sua equipa devido a acusações que davam conta de um "clima de medo" e episódios de racismo e intimidação.

"A verdade é que eu sou a pessoa que vê na TV. E também sou um monte de outras coisas. Às vezes eu fico triste, fico chateada, fico ansiosa, fico frustrada, impaciente", começa por assumir a apresentadora, que ainda assim garante não ser boa atriz o suficiente para durante tantos anos de programa enganar os espetadores sobre o seu caráter.

"Desempenhei o papel de mulher heterossexual em filmes, portanto sou muito boa atriz, mas não penso que seja tão boa ao ponto de vir para aqui todos os dias enganar-vos durante 17 anos", reforça, referindo-se diretamente às acusações dos ex-funcionários que a acusam de ser pouco simpática e ter comportamentos de malvadez.

"Isto sou eu. E a minha intenção é ser sempre a melhor pessoa que possa ser", acrescenta, passando em seguida a um pedido de desculpas público: "E se desiludi alguém, se magoei alguém, peço desculpa. Se for esse o caso, também me desiludi e também me magoei, porque tento sempre crescer como pessoa. Olho para tudo o que entra na minha vida como uma oportunidade de aprender".

Quanto aos problemas relacionados com a equipa do programa e que visam as referidas acusações de assédio, racismo e intimidação, Ellen DeGeneres esclarece que apenas quando a investigação foi tornada pública ficou a saber de coisas "que nunca deveriam ter acontecido".

"Levo isto muito a sério e quero dizer que sinto muito pelas pessoas que se sentiram afetadas. Sei que estou numa posição de privilégio e de poder. Sei que isso acarreta responsabilidades e responsabilizo-me por aquilo que acontece no meu programa. Tivemos muitas conversas nas últimas semanas sobre o programa, o nosso local de trabalho e aquilo que queremos para o futuro. Fizemos as mudanças necessárias e começamos hoje um novo capítulo", garante.

Veja abaixo o discurso completo de Ellen DeGeneres:

