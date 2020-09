Para Ellen DeGeneres, os últimos meses têm ficado marcados por episódios conturbados relacionadas com o alegado ambiente tóxico que se vive nos bastidores do seu programa, 'The Ellen DeGeneres Show'. Foram realizadas denúncias anónimas de ex-funcionários que desencadearam uma série de outras polémicas, que de semana para semana não param de somar.

O bom nome do formato, mas sobretudo da estrela televisiva, ficaram manchados, pelo que Ellen quer vir a público dar o seu veredicto dos factos. E assim será, segundo noticia a revista Variety.

"Mal posso esperar para voltar ao trabalho e ao nosso estúdio. E, sim, vamos conversar sobre isso", garantiu Ellen num comunicado em que é anunciada a 18.ª temporada do programa, que vai para o ar a 21 de setembro.

