As acusações contra Ellen DeGeneres continuam a surgir. Desta vez, a apresentadora foi acusada de criar um ambiente tóxico com as pessoas que trabalhavam com ela em casa.

Uma fonte - que trabalhou com Ellen e com a mulher Portia de Rossi nas suas casas na Califórnia - revelou à publicação de que forma a apresentadora se comportava.

"Acredito que a personalidade verdadeira de alguém vê-se em casa", notou. "Por isso, depois de tudo aquilo que foi dito acerca do seu trabalho, consegue-se imaginar o quão terrível era ela quando baixava a guarda", acrescentou.

Este ex-empregado notou que diariamente Ellen passava uma lista de queixas relativa ao comportamento dos colaboradores no dia anterior.

As queixas eram triviais, como por exemplo, o facto do café não ter tanta espuma como queria, uma refeição ter sido servida no prato errado ou um funcionário ter deixado o saleiro no lugar errado.

Para além disso, é referido que DeGeneres deixava "armadilhas" por toda a casa, ou seja objetos, de forma a certificar-se de que tudo era devidamente limpo.

"Tratava-te como se fosses nada. Torturava-te e ainda tinhas de te sentar e ficar a ouvir porque estavas a ser pago", completou. "A Ellen foi a pior pessoa que conheci", disse ainda.

Os representantes da apresentadora já tiveram a oportunidade de comentar estas alegações garantindo que as mesmas não correspondem à verdade.

