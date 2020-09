Mariah Carey falou sobre a sua experiência como convidada no programa de Ellen DeGeneres, a qual não foi positiva, segundo a própria. Na altura, corria o ano de 2008, a cantora estava grávida, algo que queria manter em segredo.

Contudo, não respeitando este desejo, a apresentadora pressionou-a a anunciar, oferecendo-lhe champanhe.

"Estava extremamente desconfortável nessa altura, é tudo o que posso dizer. Tive muita dificuldade em lidar com as consequências", disse a artista numa entrevista anterior à revista Vulture, recordando que pouco depois do programa sofreu um aborto.

"Não estava pronta para dizer isso a ninguém, porque tinha tido um aborto", explicou, referindo que estava à espera de um pouco mais de empatia, mas que na altura não soube como reagir.

Leia Também: Sofia Vergara humilhada por Ellen DeGeneres por causa de sotaque?