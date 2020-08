Como resposta às alegações que foram feitas contra o tóxico ambiente de trabalho que se verificava no seu programa, o Page Six confirmou que Ellen DeGeneres, juntamente com a administração, decidiram fazer uma série de alterações, as quais incluíram a criação de regalias para os empregados.

A publicação revela que os trabalhadores verão o período de férias aumentado em cinco dias e ainda uma política generosa em caso de doença.

As regalias contemplam igualmente folga nos aniversários e ainda remuneração em caso de licença médica ou problemas familiares significantes.

Recentemente, Ellen teve uma conversa com a sua equipa, pela qual se revelou emocionada, garantindo que não fazia ideia do que se passava.

Estas mudanças terão aumentado a moral do staff, que já estará pronto para regressar ao trabalho.

