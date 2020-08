Ellen DeGeneres voltou a pedir desculpa à sua equipa do 'The Ellen DeGeneres Show'. Este segundo pedido de desculpa chega com o despedimento de três produtores executivos (Ed Glavin, Kevin Leman e Jonathan Norman) do programa, que continua sob uma investigação interna.

Como relata a revista People, numa videoconferência com a equipa, esta segunda-feira, DeGeneres disse que "não era perfeita", como contou uma fonte à revista.

"Sou uma pessoa multifacetada e tento ser a melhor pessoa que posso, tento aprender com meus erros", afirmou.

Mas não ficou por aqui e acrescentou: "Ouvi dizer que algumas pessoas sentem que eu não fui gentil, que fui muito rude ou impaciente com elas. Peço desculpa a qualquer pessoa que tenha magoado os seus sentimentos de alguma forma".

Durante a videoconferência, "Ellen estava emocionada". "Ela reconheceu que às vezes pode ser introvertida e pediu desculpa se isso foi visto como prejudicial", adiantou ainda a fonte.

Uma outra fonte disse ainda à People que DeGeneres confessou estar com saudades da equipa, mas que "não pode vê-los por causa da investigação". "Ela queria que eles ouvissem dela que isto é um 'reset', que as coisas vão mudar".

