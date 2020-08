O 'The Ellen DeGeneres Show' continua a dar que falar na imprensa internacional, depois dos primeiros relatos de ex-funcionários do programa que denunciavam o ambiente tóxico vivido nos bastidores do formato.

Após as acusações, está a ser feita uma investigação interna onde os funcionários atuais e antigos têm voz e estão a ser entrevistados sobre as referidas experiências vividas.

A apresentadora, Ellen DeGeneres, não ficou indiferente a tudo o que tem sido dito e já pediu desculpa à equipa.

A Variety conta que a estrela de televisão mandou um email aos funcionários, esta quinta-feira, onde diz estar "decepcionada" com os relatos em que alegam que enfrentaram intimidações e racismo.

"No primeiro dia do nosso programa, disse a todos na primeira reunião que o 'The Ellen DeGeneres Show' seria um lugar de felicidade - ninguém jamais levantaria a voz e todos seriam tratados com respeito. Obviamente, algo mudou e fico decepcionada ao saber que esse não foi o caso. Sinto muito. Quem me conhece sabe que é o oposto do que acredito e do que esperava para o nosso programa", escreveu Ellen.

De seguida, a apresentadora confirma que está a ser feita uma investigação interna. "Juntamente com a Warner Bros, começamos de imediato uma investigação interna e estamos a tomar medidas, juntos, para corrigir os problemas. À medida que crescemos exponencialmente, não consegui ficar a par de tudo e confiei nos outros para fazer esse trabalho", explicou, comprometendo-se a mudar o que está errado.

"Isso agora vai mudar e estou empenhada em garantir que isto não aconteça de novo", afirmou.

