Esta sexta-feira, dia 21 de julho, é uma data especial para a família real belga. Foi há precisamente 10 anos que o rei Alberto II abdicou em favor do filho mais velho, Philippe, que comemora assim uma década de reinado ao lado da mulher, a rainha Mathilde.

Também a filha mais velha do casal, Elisabeth, celebra 10 anos como herdeira, um posto a que chegou com apenas 11 anos. Foi também nesse dia que recebeu o título de duquesa de Brabante.

Para celebrar esta ocasião, a princesa - que assistiu com a família a um serviço religioso na catedral de Santa Gúdula e São Miguel, em Bruxelas - optou por um visual que a tornou no centro das atenções. Apesar de ser uma cor pouco escolhida pela realeza, Elisabeth apostou num look em amarelo, elegendo um vestido de mangas curtas, comprimento midi e saia arredondada, uma peça da Natan.

Para complementar o visual, a herdeira optou por um maxi chapéu de aba larga, de Fabienne Delvigne, uma clutch a combinar com o chapéu, sandálias de Gianvito Rossi, que pode encontrar aqui, e uns brincos de pérolas e diamantes.

