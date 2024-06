Dia de festa para a família real da Bélgica! O rei Alberto II, pai do atual monarca, completa 90 anos esta quinta-feira, dia 6 de junho.

Para assinalar a data, a Casa Real partilhou novas fotografias do antigo soberano, uma a solo, outra com o filho mais velho, o rei Philippe, uma com a neta, a princesa herdeira Elisabeth, e ainda outra onde aparecem os três, sorridentes.

De recordar que o rei Alberto II abdicou em 2013, após quase 20 anos de reinado. O filho subiu ao trono em julho desse ano, o que tornou a sua filha mais velha, Elisabeth, hoje com 22 anos, em princesa herdeira.

Veja as fotografias na galeria.

