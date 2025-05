Na tarde desta quarta-feira, dia 7, as atenções estiveram centradas no Vaticano, enquanto se aguardava o resultado da votação do conclave para a escolha do novo Papa, que sucederá a Francisco.

A acompanhar a emissão esteve Eládio Clímaco, antigo apresentador de televisão, que teceu críticas a um comentador da SIC: Miguel Morgado.

"Como é desagradável escutar os gritos do comentador Miguel Morgado a dissertar sobre como deve ou não, ser um Papa! Como é insuportável", notou, opinião com a qual vários seguidores concordaram.



© Facebook/Eládio Clímaco