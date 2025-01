Rita Pereira encantou os seguidores ao mostrar uma foto encantadora na qual aparece com os dois filhos nos braços.

"Resumo do meu domingo", pode ler-se na legenda do registo, que mostra a atriz deitada no sofá com Lowê e Lonô junto a si.

A bebé Lowê, recorde-se, nasceu a 12 de novembro de 2024, Lonô, por seu turno, completou seis anos em dezembro do ano passado. As duas crianças resultam da relação de Rita Pereira com Guillaume Lalung.