Cláudio Ramos sempre teve bastante atenção à sua imagem e, consequentemente, à forma física. E, conforme se pode verificar numa publicação que fez esta quarta-feira, 7 de junho, o apresentador está num bom caminho.

Na sua página de Instagram, o anfitrião do programa das manhãs da TVI, 'Dois às 10', partilhou um retrato no qual posa no ginásio em tronco nu.

Sem dúvida que o 'pormenor' que se destacou foram os seus abdominais definidos.

Tendo isto em conta, elogios por parte de amigos e seguidores não faltaram.

"Ehláá", escreveu Ana Marques. "UAU, está muito bem!", acrescentou outra seguidora.

