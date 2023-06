O programa 'Dois às 10' desta terça-feira, 6 de junho, foi bastante animado com a presença de três apresentadores queridos da casa: Cláudio Ramos, Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira.

No final do formato, Cláudio surpreendeu Goucha com uma revelação acerca do seu passado.

"Tu trabalhaste numa linha erótica?", questionou Manuel.

Respondendo afirmativamente, Cláudio explicou que se chamava "Linha Bananas" e que consistia no atendimento de chamadas.

"Perguntava logo 'o que é que tem vestido?. Muito bem, tire o blazer. Não se sente mais à vontade?'", explicou.

Intrigados, Manuel e Cristina perguntaram se este não fazia uma voz sensual. O apresentador imediatamente esclareceu: "Eu não fazia cá masturbações nem nada dessas coisas, Deus me livre!".