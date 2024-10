Manuel Luís Goucha já pregou várias partidas aos colegas do 'Dois às 10', Cláudio Ramos e Cristina Ferreira, e esta terça-feira, dia 8 de outubro, voltou a fazer das suas.

Goucha entrou no estúdio, no final do programa das manhãs da TVI, e pregou um susto a Cláudio Ramos. O momento foi depois destacado na página de Instagram de Cristina Ferreira.

"Um dia o Cláudio…", escreveu a apresentadora ao publicar o vídeo do preciso momento em que Cláudio Ramos dá um grito após Goucha pregar-lhe um susto.

Por sua vez, Cláudio Ramos partilhou na sua página o mesmo momento e disse: "Um dia faço ao menino Manel o que ele me faz"

Leia Também: Pai de Carolina Deslandes no 'Goucha': "Tinha perdido o amor à vida"