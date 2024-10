Esta segunda-feira, 7 de outubro, Francisco Deslandes, pai da cantora Carolina Deslandes, deu uma entrevista intimista ao apresentador Manuel Luís Goucha.

Durante a conversa, abriu o coração e revelou o passado difícil marcado pela adição às drogas e ao álcool. Após anos de luta contra esses vícios, Francisco celebra agora mais de uma década de sobriedade e recuperação.

Na mesma entrevista, Francisco Deslandes descreveu uma infância "financeiramente confortável", mas reconheceu que, desde cedo, "sentia uma inquietação interna". Essa inquietação foi notada pelos seus pais, em particular pela mãe, que o via como uma criança com uma energia difícil de controlar.

Durante anos, o pai da famosa cantora viveu uma vida marcada pela dependência. “Quando olho para trás, percebo que sempre tive uma atração pelo abismo”, admitiu. "Fui escravo da minha adição durante anos", admitiu ainda, contando que fumou o seu "primeiro charro aos 12 anos".

"Quando olha para o espelho, que imagem é que o espelho lhe devolve?”, perguntou o apresentador da TVI. Francisco refletiu e começou por responder: "Hoje, quando olho para o espelho, vejo uma pessoa que teve um passado sofrido, marcado por uma adição (...)".

"Vejo uma pessoa marcada por um passado com muitas consequências, um passado com sofrimento, com angústia. Mas também vejo uma pessoa que conseguiu dar um 'basta'", acrescentou. "Uma pessoa que, no seu fundo do poço, viu que já tinha perdido tudo, inclusive o amor à vida e viu que tinha muitas razões para virar a página e para escrever uma nova página", concluiu.

Já perto do final da entrevista, Carolina Deslandes surpreendeu e deixou uma mensagem de orgulho ao pai: "Conseguiste tratar-te e encontrar o teu caminho", afirmou num vídeo exibido no programa.

Atualmente, Francisco Deslandes dedica-se a ajudar os outros adictos a encontrar a sua recuperação.