Carolina Deslandes emocionou os seguidores do Instagram esta quarta-feira, 19 de março, ao partilhar um desabafo sentido a propósito do Dia do Pai.

A cantora declarou-se ao pai, Francisco Deslandes, e lembrou os sentimentos de medo e incerteza com os quais cresceu devido ao facto de este ter vivido durante alguns anos dependente do consumo de drogas.

"Cresci a acreditar que o meu pai já não estaria cá para conhecer os meus filhos. Cresci a acreditar que ainda que estivesse cá, não estaria perto. Cresci sempre com medo de perde-lo e com o mesmo medo da proximidade. Cresci a querer que ele me amasse e a não entender a forma como o fazia", escreveu.

"Hoje vejo-o com os meus filhos e não consigo não ficar emocionada. Hoje sento-me a pedir-lhe conselhos e ele abraça-me e diz que eu não estou sozinha. Hoje digo que o amo, sei que o amo e não só entendo mas agradeço a maneira como ele me ama de volta. És um milagre. O meu milagre. Feliz dia do Pai", completou.

Às suas palavras, Carolina Deslandes juntou uma fotografia na qual o pai surge com os três netos, filhos da cantora, Santiago, Benjamim e Guilherme. Os três meninos, recorde-se, nascem fruto da relação de Deslandes com Diogo Clemente.