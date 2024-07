Ruben Rua está de férias em Ibiza e tem publicado algumas imagens na sua página de Instagram. Entre as partilhas, o apresentador mostrou uma fotografia em que aparece a boiar nu, com as mãos a tapar as partes íntimas.

A imagem recebeu várias reações na caixa de comentários e foi um dos temas falados no 'Conversas de Café' do 'Dois às 10', da TVI.

Ao reagir à fotografia do colega, Cláudio Ramos comentou: "A mim não me choca nada. Choca-me ele ter as mãos ali à frente". Veja aqui.

