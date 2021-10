A semana termina com um episódio chocante que aconteceu nas filmagens de 'Rust'. Acidentalmente, o ator Alec Baldwin matou a diretora de fotografia com uma arma de adereço que não devia estar carregada.

Um tema que tem dado muito que falar e que levou Eduardo Madeira a comentar a notícia no Instagram, esta sexta-feira, 22 de outubro.

Na rede social, o ator e comediante português mostra uma imagem de Alec captada depois de ser interrogado pela polícia.

"Alec Baldwin minutos depois de matar a Directora de Fotografia e de ferir o Realizador do filme que está a rodar com uma arma que supostamente não devia ter munição real. Mais um episódio do cliché 'a realidade a superar a ficção'. Que tragédia do arco da velha. E, ao mesmo tempo, que ideia para um filme", disse Eduardo Madeira.

De recordar que foi aberta uma investigação para apurar o que realmente aconteceu no set do filme 'Rust'. Um acidente que deixou também ferido o realizador Joel Souza.

