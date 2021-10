Joel Souza, o realizador de 'Rust', já teve alta hospitalar depois de ter sido ferido a tiro por uma arma de adereço disparada por Alec Baldwin.

Souza, de 48 anos, ficou ferido no mesmo acidente que matou a cineasta Halyna Hutchins, de 42 anos, no set do filme em Santa Fe, Novo México, esta quinta-feira, 21 de outubro.

O realizador foi, alegadamente, ferido no ombro. Foi a atriz Frances Fisher, que dá vida à personagem da irmã de Baldwin em 'Rust', quem confirmou a alta hospitalar.

"Essas informações estão erradas. O nosso realizador Joel Souza já saiu do hospital", afirmou Frances na sua conta de Twitter, referindo-se às notícias divulgadas em alguns meios de comunicação.

