A equipa do filme de western 'Rust' ficou em choque com o trágico acidente que aconteceu no set esta quinta-feira, 21 de outubro, no Novo México, lugar onde decorriam as filmagens.

A revista People revelou, entretanto, uma fotografia de Alec Baldwin, de 68 anos, aparentemente em choque enquanto falava ao telemóvel.

Segundo a ABC, que também teve acesso à imagem, a mesma foi captada depois de Alex ser interrogado pela polícia sobre o sucedido.

Recorde-se que Baldwin matou a tiro, acidentalmente, a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos, e feriu o realizador Joel Souza.

Leia Também: Caso Alec Baldwin. Aberta investigação policial após ator matar colega

Leia Também: Os tributos à cineasta que foi morta por Alec Baldwin em trágico acidente