Em casa da família Beckham é dia de festa! O ex-futebolista David está de parabéns esta sexta-feira, dia 2 de maio, e assinalou a data na sua página de Instagram.

Ao publicar um conjunto de imagens, entre elas fotos antigas, David Beckham refletiu: "Sou muito grato por muitas coisas na minha vida: As equipas pelas quais joguei, os meus companheiros de equipa, gerentes, fãs, o meu país e ser capitão da Inglaterra, as crianças que conheci em diferentes instituições de caridade com as quais trabalho, a minha equipa no meu negócio e os amigos que tenho à minha volta. Sinto-me verdadeiramente abençoado."

"Mas a minha maior realização é e será sempre a minha família, a minha mãe e o meu pai, que se sacrificaram tanto para que eu vivesse o sonho de me tornar um jogador de futebol, as minhas irmãs, que tiveram de aturar e seguir o seu irmão ao frio a assistir-me a jogar futebol e aos meus incríveis avós", acrescentou.

"A minha mulher e melhor amiga há 28 anos e os meus lindos filhos Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. Vocês são a razão pela qual saio da cama todos os dias, obrigado por me fazerem sorrir e obrigado por me tornarem um homem melhor... Amo-vos muito a todos e obrigado por tornarem o dia de hoje tão especial para mim... Vocês são o meu mundo", completou.

De referir que a mulher de David Beckham, Victoria, também assinalou a data publicamente ao declarar-se ao marido.

