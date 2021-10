Depois das emotivas palavras de António Raminhos, foi a vez de Nuno Markl tornar pública a sua homenagem a Tiago André Alves. O comediante morreu aos 32 anos depois de, em 2017, ter sido diagnosticado com cancro terminal.

Nuno Markl esteve com Tiago André Alves "uma única vez", o suficiente para ter ficado "impressionado pela maneira como ele lidava com a doença".

"De certa maneira já a vencera, até mesmo no seu auge, tal o humor com que falava dela e a usava como material do seu ofício", realça, referindo-se à forma como o comediante brincava com o facto de ter cancro.

"Desde então não tive mais notícias dele, mas hoje, dia da sua tristemente esperada punchline, cruzei-me com este excerto da entrevista que ele deu ao António Raminhos. O misto de desencanto, paz e - porque não dizer - alegria com que ele fala da bizarria das subscrições anuais para um tipo que não sabe quantos meses mais de vida terá, é uma invejável e inspiradora lição sobre o poder libertador da comédia. É terrível partir tão cedo, mas é incrível partir com este espírito", termina o também humorista, fazendo questão de deixar um abraço à família e amigos de Tiago.

