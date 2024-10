António Raminhos revelou que um dos seus espetáculos foi cancelado. O mesmo aconteceria no âmbito do evento 'E Se' na Universidade do Algarve.

"E alheio ao António Raminhos. Ontem tive show em Espinho, hoje segui de avião para Lisboa e daí, avião para Faro, mas o voo foi cancelado devido a uma avaria. Já estávamos na pista!", destacou.

"Não havia voo antes das 16h, pelo que era de todo impossível, mas vai ser remarcado!", completou.

Ora veja:



© Instagram - António Raminhos

