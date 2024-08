Os espetáculos da peça de teatro 'Feliz Aniversário' que estavam previstos para esta sexta-feira, dia 30 de agosto, e sábado, dia 31, no Teatro das Figuras, em Faro, foram "cancelados".

Nas redes sociais foi partilhado um comunicado onde revelam: "Devido ao internamento hospitalar inesperado de um dos membros do elenco, fomos forçados a adiar o evento. Trata-se de uma situação alheia à nossa vontade, e lamentamos profundamente os transtornos que isso possa causar a todos os que aguardavam ansiosamente por este espetáculo".

Na mesma nota comunicam que já há novas datas para o espetáculo: "27 de dezembro às 21h30 e 28 de dezembro às 18h".

"Todos os bilhetes adquiridos para as datas originais permanecem válidos para as novas datas, não sendo necessária qualquer troca. Sendo assim os bilhetes de sexta-feira são validos para a nova sessão de sexta-feira e os bilhetes de sábado são válidos para a nova sessão de sábado. Aos que não puderem comparecer nas novas datas, será garantido o reembolso do valor do bilhete. O reembolso será emitido pelo mesmo local onde adquiriram os bilhetes", informam ainda.

"Lamentamos novamente por qualquer inconveniente e esperamos poder contar convosco na nova data", escreveram, por fim.

