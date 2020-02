Raquel Tavares decidiu terminar a sua carreira no mundo da música no início do mês de janeiro. Foi lavada em lágrimas que a fadista anunciou aos portugueses no 'Programa da Cristina', da SIC, que não pretendia, para já, voltar a cantar.

Foi também no formato que esta fez saber que é apaixonada por televisão e que é no meio que pretende trabalhar. E a verdade é que convites não têm faltado.

Depois da sua estreia como atriz no programa de comédia 'Patrulha da Noite', da RTP, a fadista abraça um enorme desafio na SIC. Esta fará parte do elenco da quarta temporada da série 'Golpe de Sorte'.

A estação de televisão confirmou no seu site oficial o regresso da série e a contratação de Raquel Tavares para o elenco.

"Raquel Tavares prepara-se para se estrear na ficção da SIC. A artista vai integrar o elenco da quarta temporada de 'Golpe de Sorte', série que vai voltar em breve aos ecrãs", pode ler-se na referida nota.

A SIC informa ainda que as gravações da quarta temporada da série devem começar em breve.

