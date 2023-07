Filomena Cautela não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um momento único de José Rodrigues dos Santos, que acabou por se tornar viral. Trata-se de uma despedida que o pivot do 'Telejornal', da RTP1, fez no dia em que iria haver o concerto de Harry Styles, em Lisboa.

"Ele é o Rei. Identifiquem quem precisa de ver isto por favor", escreveu Cautela na publicação.

No momento (recorde aqui), o jornalista faz um trocadilho com o nome do cantor britânico.

Leia Também: Filomena Cautela brinca com frase icónica de José Rodrigues dos Santos