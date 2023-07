Filomena Cautela foi uma das repórteres de serviço durante o NOS Alive, que viu o seu último dia a acontecer este sábado, 8 de julho.

Fazendo uma compilação dos melhores momentos da transmissão no primeiro canal, a comunicadora destacou um que não passou despercebida.

"Viveram todos", diz, brincando desta forma com a icónica frase de José Rodrigues dos Santos, no dia em que anunciou a morte dos ocupantes do submarino da Ocean Gate.

Veja o momento na publicação de seguida:

