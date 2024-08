Filomena Cautela não tem partilhado informações sobre o que tem andado a fazer a nível profissional. No entanto, fez uma publicação no Instagram em que revela que está pelos Açores e destacou a vida e rotina de Eduardo, com quem se tem cruzado.

"Não tenho mostrado por onde tenho andado, por várias razões, muitas que gostava de falar convosco em breve, mas abro a exceção porque importa que conheçam o senhor Eduardo e a Pilar. Que esta terra é mágica, é sabido, mas o coração de quem cá vive, a poesia do que escolhem dizer, a generosidade de querer mostrar, contar e a alegria caraças... 'Acordo todos os dias feliz'", começou por escrever.

"O senhor Eduardo acorda todos os dias às 5 da manhã e quando chega ao pasto, as noventa e muitas vaquinhas estão à sua espera. Estão mesmo à espera! O senhor Eduardo fala da sua Natália, sua mulher há mais de três décadas, com brilhozinho nos olhos de quem se orgulha de partilhar a vida para sempre. Há muito mais a dizer e mostro-vos nos próximos dias, mas para já, dizer que são sempre só as pessoas não é?", destacou.

Por fim, fez questão de referir: "Isto ainda não é publicidade, é só amor".

Leia Também: Cristina Ferreira revela destino de nova viagem... em trabalho