"E hoje é o dia mundial do teatro. Um dia triste pois a festa foi adiada", começou por dizer Marcantonio del Carlo na sua página do Instagram, onde lamenta o facto de ter sido obrigado a parar de trabalho por causa do novo coronavírus. No entanto, o ator não deixa de ter esperança e acredita que "vamos vencer este maldito vírus".

"Hoje estava previsto fazer um ensaio geral aberto ao público que pelas razões que todos conhecemos foi cancelado. Eu como tantos outros vimos o pano cair antes de entrarmos em cena. Mas tudo vai passar e vamos vencer este maldito vírus. Com esta foto quero celebrar este dia de festa agradecendo aos tantos palcos que tenho pisado desde a minha estreia como ator profissional. Tem sido muitos desde 1989 e muitos mais serão pois o teatro é vida e sonho. A todos os meus colegas atores, autores, encenadores, técnicos, críticos, produtores, professores, programadores, cenografos, figurinistas, músicos, iluminadores, criativos em geral e ao maravilhoso público que este país tem: o meu muito obrigado. Em breve nos vemos num palco a viver e sonhar", escreveu.

A preparar-se para ser pai pela primeira vez, Marcantonio encontra-se em casa, em isolamento social voluntário, na companhia da mulher, Iolanda Laranjeiro.

Leia Também: Prestes a ser pai, Marcantonio del Carlo revela sexo do bebé